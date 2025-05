Surto de catapora suspende aulas de turma no IFPB Cajazeiras por 10 dias

As aulas de uma turma do 3º ano do curso de informática do IFPB, campus Cajazeiras, foram suspensas por 10 dias após seis alunos testarem positivo para catapora. A medida foi tomada em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde.

Os estudantes estão em isolamento e sendo acompanhados pelo núcleo médico do instituto.

A Vigilância em Saúde investiga o caso índice e busca conter a disseminação do vírus. As demais turmas seguem com aulas normalmente.

*com informações da TV Cabo Branco