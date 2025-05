Congresso Nacional realiza sessão solene em homenagem ao Grupo Energisa

O deputado federal e presidente da Câmara dos Deputados Hugo Motta (Republicanos/PB), e o senador Efraim Filho (União/PB), destacaram a importância da Energisa Paraíba no estado.

O Grupo Energisa foi homenageado nesta terça-feira (27/05), em uma sessão solene realizada no Plenário do Senado Federal, em comemoração aos seus 120 anos de fundação. A cerimônia, proposta pela senadora Professora Dorinha Seabra (União Brasil – TO), destacou a contribuição histórica da companhia para o desenvolvimento do setor elétrico nacional — área estratégica para o crescimento econômico do país.

Durante a solenidade, que reuniu parlamentares, representantes de entidades do setor e executivos da empresa, o presidente de honra do Conselho de Administração da Energisa, Ivan Botelho, relembrou a trajetória da companhia desde sua origem no interior de Minas Gerais, enfatizando o espírito empreendedor dos fundadores.

“Nosso lema – Trabalho, Competência e Honestidade – nos levou ao crescimento de uma pequena empresa, do interior de Minas Gerais a uma das maiores empresas de Energia do Brasil. A essência inovadora e visionária que moveu os fundadores continua sendo o nosso DNA. Inovamos para continuar crescendo e levando o Brasil junto conosco, atendendo a mais de 8 milhões de clientes e empregando 17 mil colaboradores diretos e outros 7 mil indiretos”, disse Ivan Botelho.

O CEO da companhia, Ricardo Botelho, ressaltou a importância da parceria com o poder público e o papel fundamental dos marcos legais e regulatórios para viabilizar investimentos de longo prazo no setor elétrico.

“É com base nessa segurança jurídica e regulatória que investimos, quase R$ 30 bilhões, apenas entre 2021 e 2025, para garantir que a melhor energia chegue até o nosso cliente, seja nos grandes centros urbanos, zona rural até as áreas isoladas da Amazônia Legal e do Pantanal. Neste ano, além de celebrarmos nossa trajetória, renovamos o nosso compromisso em seguir olhando para o futuro, com foco na transformação energética que equilibre a sustentabilidade ambiental, segurança energética e equidade ao acesso à energia para todos os brasileiros”, afirmou Ricardo Botelho.

Ao final de seu discurso, Botelho agradeceu a todos que contribuíram para essa trajetória de sucesso.

“Reitero meu agradecimento a cada colaborador, cliente, investidor, fornecedor, parceiro de negócio, poder concedente, órgãos reguladores, poder público e aos parlamentares desta Casa, que nos permitiram chegar a essa marca histórica de 120 anos”, afirmou.

O deputado federal Hugo Motta (Republicanos/PB), presidente da Câmara dos Deputados, falou sobre a energia como um vetor de dignidade humana, inclusão social e desenvolvimento. Ela transcende o aspecto técnico do setor elétrico e reforça a importância do acesso à energia como direito fundamental, conectando o papel da Energisa com o bem-estar da população e o futuro do país.

“É importante lembrar que energia elétrica não é apenas infraestrutura, é cidadania. A luz que chega ao campo, à escola, ao hospital, a casa das famílias brasileiras, transforma o cotidiano, abre horizontes e fortalece a dignidade humana. Sua presença ou ausência afeta diretamente a competitividade da economia, a inclusão social, a produtividade das indústrias, o funcionamento de serviços públicos e a vida cotidiana de cada cidadão”, comentou Motta.

Já o senador Efraim Filho (União/PB), durante a sessão solene, prestou tributo a Marcelo Rocha, colaborador da empresa falecido recentemente. “Quero aqui também prestar uma homenagem ao Marcelo Rocha, diretor da Energisa, que faleceu na semana passada. Marcelo era uma liderança admirada e respeitada, que conhecia profundamente o setor elétrico e dedicou sua vida ao desenvolvimento da Paraíba. Sua partida deixa um vazio enorme, mas seu legado continuará iluminando o caminho de muitos”, finalizou o senador.

Sobre a Energisa

A Energisa é uma empresa que pensa no futuro desde 1905, pois inovação e empreendedorismo sempre estiveram em seu DNA. São 120 anos realizando histórias e evoluindo relações. Fundada na Zona da Mata mineira, a Energisa é hoje um dos maiores grupos privados do setor elétrico brasileiro. Somos um ecossistema de produtos e serviços que conecta pessoas e empresas às melhores soluções de energia e potencializa o futuro do país.

Nosso portfólio abrange 9 distribuidoras de energia elétrica, 13 concessões de transmissão, uma central de geração fotovoltaica centralizada, uma marca inovadora de soluções energéticas – a (re)energisa –, que conta com um dos maiores parques de geração distribuída fotovoltaica do país, além de comercialização de energia no mercado livre e serviços de valor agregado.

Recentemente, diversificamos nosso portfólio com a inclusão da distribuição e comercialização de gás natural, através da aquisição da ES Gás e, desde novembro de 2024, com participação nos ativos da Cegás, Copergás, Algás e Potigás; e a geração, distribuição e comercialização de bio soluções (biogás, biometano, biofertilizante), atualmente representados pela Agric.

Transformamos energia em conforto e desenvolvimento para mais de 20 milhões de pessoas em 939 municípios de todas as regiões do país e geramos mais de 20 mil empregos, diretos e indiretos.