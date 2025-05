A senadora Daniella Ribeiro (Progressistas/PB) sofreu uma queda nesse domingo (25), em seu apartamento, em João Pessoa, machucando a testa. Ela recebeu os primeiros socorros do Samu e foi levada ao Hospital de Traumatologia Humberto Lucena.

A senadora levou alguns pontos na testa, ficou em observação, mas já está em casa e passa bem.

Por meio das redes sociais e ao lado do filho caçula, Gabriel Ribeiro, a senadora agradeceu o atendimento recebido e elogiou os serviços prestados pelo Hospital da rede de saúde do Estado.

“Quero agradecer, imensamente, o atendimento que recebi do Samu e do Hospital de Trauma, após um pequeno acidente hoje. Está tudo bem. Foi só um susto. Parabéns aos bons profissionais que atendem com zelo a população paraibana, de forma igualitária, como pude testemunhar”, externou a senadora.