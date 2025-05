Prefeitura de Campina Grande libera antecipação da 1ª parcela do 13º para servidores

A Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Administração, informa aos servidores municipais que já é possível fazer a solicitação para antecipação do 13º salário referente ao ano de 2025. A antecipação corresponde ao pagamento da primeira parcela do benefício, o que corresponde a 50% do valor total, sem descontos.

O servidor que optar pela antecipação deverá informar através do site https://decimoterceiro.prefeitura.campinagran.de seu CPF, número de sua matrícula, data de nascimento, além de confirmar que está de acordo com os termos e condições para antecipação do 13º salário.

O prazo para a solicitação vai até o dia 6 de junho. No ano passado, cerca de 2800 servidores fizeram o pedido para a antecipação do pagamento da primeira parcela do 13º salário.

A previsão da gestão é que os servidores que fizerem a opção pelo pagamento do 13º de forma antecipada estejam recebendo a primeira parcela até o dia 20 de junho, seguindo calendário divulgado no começo do ano pelo prefeito Bruno Cunha Lima. O pagamento da segunda parcela, como já é tradicional, deverá acontecer até o dia 19 de dezembro.