Motoboys protestam contra soltura de Ruan Macário, condenado pela morte de Kelton Marques

Motoboys e familiares do entregador Kelton Marques realizaram um protesto, nesta segunda-feira (26), no cruzamento do Retão de Manaíra, em João Pessoa — local onde o motoboy foi morto em 2021 após ser atingido por um carro em alta velocidade.

A manifestação foi motivada pela soltura de Ruan Macário, condenado a 13 anos e quatro meses pelo crime, mas que deixou a prisão no início de maio após decisão judicial que reclassificou o caso de homicídio qualificado para simples.

A defesa da família já informou que vai recorrer da decisão.

