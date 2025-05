Censo do IBGE revela: Paraíba tem mais de 46 mil pessoas com autismo

A Paraíba possui 46.560 pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o que representa 1,2% da população do estado, conforme dados do Censo 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Essa foi a primeira vez que o levantamento incluiu uma pergunta específica sobre o diagnóstico de autismo, respondida por moradores com base em laudos médicos.

Os dados mostram que a maioria dos diagnósticos é entre crianças: 21.180 têm entre 0 e 14 anos. O maior percentual está entre meninos de 5 a 9 anos, onde 4,7% da população masculina da faixa etária declarou ter TEA. Entre as meninas dessa idade, o índice foi de 1,6%.

A prevalência do autismo é maior entre homens (1,5%) do que entre mulheres (0,9%). Em números absolutos, são 28.865 homens e 17.695 mulheres com diagnóstico confirmado.

Quando analisadas as informações por raça ou cor, a maioria dos autistas paraibanos se declarou parda (24.164), seguida por branca (18.867), preta (3.187), indígena (281) e amarela (61).

Os dados reforçam a importância de políticas públicas voltadas para o diagnóstico precoce, inclusão e atendimento especializado às pessoas com TEA, principalmente na infância.

*com informações da TV Cabo Branco