O prefeito de Boa Vista, Fernando Aires, participou nesta terça-feira (20) do segundo dia de compromissos em Brasília durante a 26ª edição da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, promovida pela Confederação Nacional de Municípios (CNM). A agenda foi marcada por articulações políticas, busca por recursos e participação em debates sobre o fortalecimento da gestão municipal.

Pela manhã, o gestor participou da sessão solene de abertura do evento, que contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e de diversas autoridades federais.

Em seguida, o prefeito esteve nos gabinetes do deputado federal Wilson Santiago e do senador Efraim Filho, onde apresentou demandas prioritárias da população boavistense, nas áreas de saúde, infraestrutura e esporte.

Fernando Aires também integrou a reunião da bancada paraibana no Congresso Nacional, momento em que prefeitos e parlamentares discutiram as pautas que poderão ser defendidas em favor dos municípios paraibanos e de todo o país.

“Foi um dia muito produtivo. Apresentamos nossas reivindicações em nome do povo de Boa Vista, com o objetivo de garantir mais investimentos para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Seguiremos com fé, trabalho e determinação”.

A participação de Fernando Aires na Marcha dos Prefeitos segue até o encerramento do evento, com novas reuniões previstas com parlamentares e representantes de ministérios.