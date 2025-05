João Azevêdo: Estado já fez o que tinha que ser feito sobre pacientes sequelados

O governador João Azevedo foi rápido ao responder, nesta quarta-feira, sobre as providências que o seu governo está adotando com relação aos problemas que estão sendo enfrentados por pacientes que participaram de recente etapa do ´mutirão´ oftalmológico promovido pela Secretaria de Saúde do Estado.

– Tudo o que é de responsabilidade do Estado nós estamos fazendo – afirmou o governador.

Veja a sua declaração.

*Vídeo: ParaibaOnline