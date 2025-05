29 pacientes têm complicações após mutirão oftalmológico em Campina Grande

Pelo menos 29 pessoas apresentaram complicações, entre leves e graves, após participarem de um mutirão de procedimentos oftalmológicos realizado no último dia 15 no Hospital de Clínicas de Campina Grande.

Dentre os casos, sete pacientes com infecções intraoculares graves serão submetidos a cirurgias em um hospital particular de João Pessoa, contratado pela Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES-PB).

Segundo o secretário Ari Reis, o estado geral dos pacientes é estável, mas a infecção ocular requer cuidados especializados. Além disso, a SES-PB confirmou que medicamentos vencidos foram encontrados entre os insumos utilizados no mutirão, o que já motivou a abertura de investigações por parte da Secretaria, do Ministério Público da Paraíba (MPPB) e do Conselho Regional de Medicina (CRM-PB).

Ao todo, 64 pessoas participaram do mutirão, realizado por meio de contrato com a Fundação Rubens Dutra Segundo, cuja atuação também está sendo apurada. Casos mais graves envolvem relatos de perda de visão e dores intensas.

A SES-PB informou que os pacientes seguem em acompanhamento médico e novas atualizações devem ser divulgadas em boletins oficiais.

*com informações do g1pb