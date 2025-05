*Vídeo: ParaibaOnline

Durante entrevista à imprensa, o governador da Paraíba, João Azevêdo, negou que a visita do presidente Lula a Campina Grande esteja confirmada e classificou como precipitada a divulgação da informação. Segundo ele, a possível vinda do chefe do Executivo federal ainda depende de confirmação oficial da Presidência da República.

“Na verdade, como vocês dizem na imprensa, teve uma barrigada. Se soltou uma coisa antes de uma agenda confirmada. Ninguém anuncia a vinda de um presidente da República que não seja ele mesmo ou a Casa Civil”, declarou João Azevêdo, em tom crítico.

O governador explicou que existia apenas uma pré-agenda para o dia 28 deste mês, mas que ainda não há confirmação oficial. “O presidente chegou da China e disse que provavelmente virá no dia 28, mas isso ainda não está anunciado oficialmente. Eu só anuncio quando recebo o convite vindo da Casa Civil da Presidência”, afirmou.

A fala do governador veio após especulações sobre a presença de Lula na inauguração do novo Centro de Convenções de Campina Grande, obra estadual que será entregue em etapas, com a primeira marcada para o dia 21. João Azevêdo reforçou que, até o momento, não há definição quanto à participação presidencial no evento.

“Foi a bomba que gorou”, finalizou, utilizando uma expressão popular para se referir ao desencontro de informações.