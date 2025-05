A cidade de Campina Grande recebe nesta quarta-feira, 21 de maio, a entrega da primeira etapa do tão aguardado Centro de Convenções, uma das maiores e mais modernas estruturas do interior do Brasil voltadas para turismo de eventos. Com investimento de aproximadamente R$ 70 milhões, o novo espaço promete impulsionar a economia e fortalecer a vocação da cidade para grandes encontros e congressos.

Durante entrevista à Rádio Caturité FM, a superintendente da Suplan, Simone Guimarães, destacou a grandiosidade e a funcionalidade do equipamento:

“Ela contém auditório, salas multiuso, salas para tradução, praça de alimentação, quatro baterias de banheiros, salas de espera, oficinas e subestações. São quase 9 mil metros quadrados que comportam mais de 20 mil pessoas. A gente pegou o que havia de melhor em projetos do Brasil e colocou aqui, em Campina, com uma estrutura moderna, climatizada e inclusiva”, afirmou.

Simone ressaltou ainda que o projeto foi idealizado por paraibanos, com forte simbolismo cultural. “O centro foi projetado no formato de uma sanfona aberta, em homenagem ao nosso São João. Além disso, fizemos uma homenagem à música ‘Alô, Alô, Minha Campina Grande’ e aos tropeiros da Borborema. É um espaço que une técnica, arte e identidade”, completou.

A segunda etapa da obra inclui um auditório com capacidade para 1.900 pessoas e está prevista para ser concluída até outubro. Ao todo, o investimento total chegará a R$ 180 milhões, sendo R$ 48 milhões provenientes de recursos federais.