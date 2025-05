Empresário campinense vai gerir o Centro de Convenções

O Diário Oficial (DO) do Estado também publicou ontem a nomeação de José Luciano Albino Barbosa para ocupar o cargo de provimento presidente do Conselho Estadual de Educação.

Outra nomeação no DO foi a do empresário campinense Divaildo Bartolomeu de Lima Júnior, presidente do SindCampina, para o cargo de consultor técnico do gabinete do governador.

Na prática, Divaildo vai atuar na direção do Centro de Convenções de Campina Grande.

*fonte: coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza

Para ler a edição completa desta quarta-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/suprema-disputa/