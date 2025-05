Centro de Convenções Vital do Rêgo vai impulsionar turismo de Campina Grande, afirma diretor

O diretor do Centro de Convenções Vital do Rêgo, em Campina Grande, Divaildo Júnior, destacou com entusiasmo e sentimento de responsabilidade a entrega oficial do equipamento, ressaltando o apoio decisivo do vice-governador Lucas Ribeiro, além das diversas entidades e representantes empresariais que referendaram seu nome para a função.

Segundo Divaildo, o momento é de gratidão, mas também de compromisso com os desafios que virão, diante da expectativa criada em torno do impacto econômico e turístico que o centro deve proporcionar à cidade.

Ele afirmou que Campina Grande passa a contar com um espaço de excelência para a realização de eventos de grande porte, nacionais e internacionais, o que permitirá uma movimentação turística mais homogênea e constante ao longo de todo o ano, beneficiando diretamente os setores de hotelaria, gastronomia e serviços.

*Vídeo: ParaibaOnline

Ainda de acordo com o diretor, a agenda do Centro de Convenções já começa a ser preenchida, com eventos programados ainda para este ano, incluindo uma atração internacional que deve ser anunciada em breve pelo governador.

Divaildo destacou que o novo centro representa um divisor de águas para a economia local e para o desenvolvimento urbano, em especial na zona leste da cidade, onde se abre agora uma nova fronteira imobiliária.

“Todo o dinheiro investido será revertido em benefício da população campinense, principalmente para quem precisa de emprego”, afirmou.