Parte de falésia cai por conta das chuvas no Litoral da Paraíba

Uma parte da falésia da praia de Carapibus, no município do Conde, Litoral Sul da Paraíba, caiu após as fortes chuvas da madrugada deste sábado.

Não houve registro de feridos, mas famílias ficaram desabrigadas na zona urbana por causa dos alagamentos provocados pela chuva, noticiou a TV Cabo Branco.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente de Conde, o volume de água, a falta de drenagem adequada e o avanço do mar comprometeram a estrutura das rochas, que apresentavam risco de deslizamento.