O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, exaltou, durante recente declaração à imprensa, o trabalho dos garis e agentes de limpeza urbana do município. De acordo com ele, o comprometimento diário desses profissionais foi essencial para que a cidade recebesse, no início do ano, o título de cidade mais limpa do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, concedido por uma entidade internacional especializada em análises urbanas.

“É um trabalho desses homens e mulheres que fazem Campina ser o que ela é: limpa, organizada. E agora no início do ano, recebemos o reconhecimento de uma entidade internacional que faz o levantamento das cidades do Brasil e reconheceu Campina como a cidade mais limpa do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil”, afirmou o gestor.

Bruno destacou ainda que a limpeza urbana é um pilar da saúde pública.

“Além de ser uma questão de estética, de organização, é uma questão de saúde. Esse trabalho é feito por quase 700 pessoas. Nossos agentes de limpeza, que faça chuva, faça sol, saem de casa cedo para manter a cidade limpa”, ressaltou.

Ouça a fala do prefeito.