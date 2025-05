Cidade mais limpa: secretário de Campina Grande celebra conquista

O secretário de Educação de Campina Grande, Asfora Neto, destacou com entusiasmo a participação da rede municipal de ensino na construção de uma cidade mais limpa, humana e consciente, durante o reconhecimento dado a Campina como a cidade mais limpa do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil por uma entidade internacional. Para ele, o mérito é coletivo — e a educação tem um papel fundamental nessa conquista.

“A educação está aqui acompanhando e participando também, especialmente com os estudantes da Educação de Jovens e Adultos, que trabalham o dia inteiro e, à noite, estão nas escolas aprendendo. Eles nos ensinam, todos os dias, lições de resiliência, de força de vontade e de determinação”, afirmou.

Segundo o secretário, a Secretaria de Educação atuou em parceria com o Instituto Recicleiros, articulando a entrega de brindes para os agentes de limpeza urbana, como forma de valorizá-los. Entre os presentes estão sandálias Havaianas personalizadas, que serão entregues como gesto simbólico de reconhecimento.

“Nosso sentimento é de gratidão a esses profissionais que merecidamente conquistaram esse prêmio para Campina Grande”, disse.

Asfora também destacou que a educação ambiental tem avançado junto com a modernização da rede municipal, unindo tecnologia e sustentabilidade. Ele citou o projeto “Plantar”, que incentiva práticas ecológicas nas escolas, como o cultivo de hortas orgânicas — que já estão implantadas em mais de 30 unidades escolares.

“Hoje temos hortas que produzem alimentos orgânicos, muitas vezes com o envolvimento das famílias dos estudantes. Isso vai além da sala de aula: é qualidade de vida e consciência ambiental”, pontuou.

