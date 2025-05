Campina Grande lança projeto para valorizar artesanato local na Vila do Artesão

A Prefeitura de Campina Grande lança na próxima terça-feira (20), o projeto “Campina Feita à Mão”, unindo moda e artesanato para divulgar ainda mais a cultura regional e o trabalho dos artesãos locais.

O evento de lançamento acontece na Vila do Artesão, às 9h, com a apresentação do projeto à sociedade, à imprensa e aos influenciadores digitais.

A primeira-dama do município, Juliana Figueiredo Cunha Lima, vem vestindo roupas trabalhadas pelos artesãos locais, valorizando a cultura e a identidade nordestina

Idealizado pela primeira-dama do município, Juliana Figueiredo Cunha Lima, como uma celebração da arte e da identidade regional, o “Campina Feita à Mão” visa valorizar o trabalho manual dos artesãos da cidade e promover visibilidade para as peças produzidas na Vila do Artesão. A proposta é transformar o artesanato local em moda e cultura, conectando tradição e contemporaneidade.

“Nosso propósito é unir a moda local, o empreendedorismo e o talento dos nossos artesãos. É sobre valorizar o que é nosso, feito à mão, com história e identidade”, destacou a primeira-dama.

Segundo Juliana, que já vestiu um look trabalhado com artesanato no lançamento da programação do São João 2025, o desfile de lançamento do projeto está dividido em três atos temáticos: Mãos que Curam – com peças que remetem à natureza e à criatividade como fonte de cura; Mãos que Fazem – que revela o processo de criação artesanal com roupas feitas à mão; e Mãos que Aplaudem – com trajes festivos que celebram a diversidade cultural da cidade.

“O projeto exalta a importância do passado, se conectando com o aspecto do que é atual. Ressignificar a história do artesanato, mostrando que nós podemos ser atuais e protagonistas no Parque do Povo, usando do artesanato, é uma forma da gente validar com orgulho as raízes da nossa terra”, detalha o estilista Paulo Victor, um dos curadores criativos do projeto.

Mais do que um espetáculo de moda, o evento pretende ser um marco no reconhecimento do valor do trabalho artesanal em Campina Grande, integrando a programação cultural d’O Maior São João do Mundo. A expectativa é que o projeto “Campina Feita à Mão” se consolide como uma plataforma de valorização do patrimônio cultural da cidade e impulsione ainda mais a economia de Campina Grande e a visibilidade do trabalho dos artesãos da Vila do Artesão.