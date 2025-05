*Vídeo: ParaibaOnline

Durante entrevista concedida à Rádio Caturité FM, o presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento de Campina Grande (Amde), Emerson Cabral, anunciou importantes iniciativas que visam modernizar os serviços públicos e requalificar espaços comerciais da cidade. Um dos principais projetos revelados foi a implantação da Casa do Cidadão Campinense, um equipamento que pretende reunir diversos atendimentos da Prefeitura em um só lugar.

“É uma casa da cidadania municipal, que vai agregar todos os serviços da prefeitura em um local só. A ideia é facilitar o acesso da população a documentos, taxas, agendamentos, segunda via de contas, serviços da STTP, cartão de saúde, enfim, tudo centralizado”, explicou.

O novo espaço será instalado ao lado do Shopping Lindaci, no Centro da cidade, com estacionamento para 32 veículos, abrigando ainda a sede da própria Amde. O shopping também passará por reestruturação, incluindo pintura, troca de piso, reforma de banheiros e requalificação da área de jardinagem, além da criação de salas para cursos profissionalizantes na parte inferior do prédio.

“A tendência é que, com o funcionamento da Casa do Cidadão e a presença da Secretaria, o movimento no shopping aumente mais de 100%. Isso vai trazer uma nova vida ao local, que tem uma localização estratégica”, afirmou Emerson.

Outro projeto destacado foi a reforma das arcas do Mercado Central, que já possui dois projetos prontos, e a requalificação do Mercado Público do bairro Aluízio Campos. Segundo Emerson, o mercado do Aluízio terá 5 mil metros de área construída, podendo gerar mais de 8 mil metros em áreas comerciais e empregos diretos.

Além disso, o gestor revelou que está sendo planejado um evento de motocross em comemoração ao aniversário de Campina Grande, com projeto já finalizado e aguardando apenas o anúncio oficial do prefeito Bruno Cunha Lima.

“Estamos apenas aguardando o aval do prefeito para dar início a essas obras. O motocross no aniversário da cidade, o mercado do Aluízio e a Casa do Cidadão são projetos prontos, com grande impacto social e econômico para Campina Grande”, concluiu.