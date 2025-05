Presidente Lula visita cidade da Paraíba na próxima semana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará na Paraíba, na próxima quarta-feira (21), para inspecionar as obras do Ramal do Salgado – que integra o eixo da transposição do Rio São Francisco, no município de Cachoeira dos Índios.

A visita foi confirmada pelo prefeito da cidade, Alyson Francisco de Moura (PP), por meio redes sociais, onde mostrou uma reunião com a equipe cerimonial da Presidência da República.

“Reunião importante com a equipe cerimonial do presidente Lula para alinhamento da visita dele ao nosso município. Estamos trabalhando juntos para garantir que a visita seja um sucesso e que possamos aproveitar ao máximo essa oportunidade”, escreveu o prefeito.