Inmet emite alerta de chuvas intensas para João Pessoa e mais 23 cidades da PB

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para João Pessoa e outras 23 cidades da região do Litoral da Paraíba.

O aviso amarelo, válido até as 10h desta quinta-feira (15), prevê chuvas de 20 a 30 mm/h e ventos entre 40 e 60 km/h, com risco de alagamentos, quedas de árvores e descargas elétricas. O alerta também se estende para partes de Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

As cidades da Paraíba em alerta amarelo são:

Alhandra

Baía da Traição

Bayeux

Caaporã

Cabedelo

Capim

Conde

Cruz do Espírito Santo

Itabaiana

Jacaraú

João Pessoa

Juripiranga

Lucena

Mamanguape

Marcação

Mataraca

Pedras de Fogo

Pilar

Pitimbu

Rio Tinto

Santa Rita

São Miguel de Taipu

Sapé

Sobrado

As autoridades orientam a população a contatar a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193) em caso de emergências.

*com informações do g1pb