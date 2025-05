Grupo Ampar Hotelaria vai recorrer da decisão STJ sobre posse do Hotel Tambaú

O suplente de senador e empresário do grupo Ampar Hotelaria, da Paraíba, André Amaral (União Brasil), afirmou que vai recorrer da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que garantiu a posse do Hotel Tambaú ao grupo Occean, do Rio Grande do Norte, na última terça-feira (13).

Em entrevista à imprensa, Amaral destacou os investimentos feitos durante o processo e que “não há dúvidas de que o hotel permanecerá para um grupo da Paraíba”.

“Vamos recorrer, sim. Existem muitos recursos, inclusive para corrigir decisões judiciais. É justamente para isso que existem as cortes superiores. Por isso, não temos a menor dúvida quanto ao nosso direito. O hotel está pago, está quitado. Só de ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis), pagamos R$ 1.200.000,00. No total, investimos R$ 40 milhões no hotel”, afirmou.

O Hotel Tambaú já passou por dois leilões e acumula episódios de disputas judiciais quanto à responsabilidade da administração. Após a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, um dos maiores cartões-postais da capital paraibana ganha mais um capítulo com o grupo Ampar reafirmando a continuidade da briga judicial com a reivindicação da propriedade.

Em resposta, o empresário do grupo Occean, Rui Gaspar, comemorou a vitória e disse que o acórdão da decisão judicial sairá em breve, o que possibilitará realizar alterações na estrutura para reabertura, ainda no próximo ano, de um dos maiores cartões-postais de João Pessoa – que deve receber um investimento de, no mínimo, R$100.000.000,00.