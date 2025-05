Câmara de João Pessoa entrega Título de Cidadão Pessoense a Jânio Diniz

A Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), em conjunto com a Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), realizou, na tarde desta quarta-feira (14), sessão solene para entrega do Título de Cidadão Pessoense e Medalha Epitácio Pessoa ao empresário Jânio Janguiê Bezerra Diniz. A solenidade aconteceu no plenário da Casa Napoleão Laureano e reuniu familiares, amigos e colaboradores do homenageado.

O vereador Dinho Dowsley (PSD), autor da sessão, falou sobre o homenageado. “Jânio representa o melhor da força empreendedora do nosso povo. Sua história é a prova que as raízes sertanejas não limitam, elas impulsionam. Ele carrega no currículo uma trajetória construída com trabalho, visão e coragem, e vem mostrando ao país que é possível transformar a educação em um motor de desenvolvimento”, afirmou.

Cicinho Lima, secretário-executivo de Cultura da Paraíba, que na ocasião representou o presidente da ALPB, deputado estadual Adriano Galdino (Republicanos), disse que a liderança do homenageado é vista como exemplo de coragem, visão de futuro e compromisso social, e que a entrega da Medalha Epitácio Pessoa é o reconhecimento à sua trajetória ética e transformadora.

“Dr. Jânio saiu cedo do estado, mas jamais se afastou das suas raízes. Hoje, a vida devolve esse vínculo, com um gesto simbólico e merecido, tornando-o oficialmente cidadão de João Pessoa, uma cidade que ele tanto tem ajudado a transformar”, destacou Rogério Xavier, diretor de operações do grupo Ser Educacional.

Por fim, o homenageado, que é natural da cidade de Santana dos Garrotes (PB), concluiu dizendo que receber o Título de Cidadão Pessoense é algo indescritível.

“Estar aqui nesta tarde é um momento que me enche de gratidão e que sela para sempre um elo entre a minha história pessoal e essa cidade extraordinária. Não é apenas um título ou uma homenagem, é a confirmação de que nossas raízes, quando bem cuidadas, florescem e frutificam em solo fértil”, finalizou

Participaram ainda da sessão solene os vereadores Damásio Franca (PP); Mô Lima (PP); Fábio Carneiro (SDD); Guguinha Moov Jampa (PSD), entre outros.