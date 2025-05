55ª Exposição de Animais vai começar em Campina Grande

A 55ª Exposição Paraibana de Animais e Produtos Industriais (Expapi) começa neste domingo (18), no Parque de Exposições Carlos Pessoa Filho, em Campina Grande. A solenidade oficial de abertura do evento acontecerá às 18h, na pista central, com a presença do governador João Azevêdo, do vice-governador Lucas Ribeiro e do secretário de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, Joaquim Hugo, além de outras autoridades. O evento, que prossegue até o dia 25, deve atrair 200 mil pessoas, com expectativa de movimentar R$ 20 milhões em negócios. Ele ficará aberto à visitação das 8h às 22h, com entrada franca.

A Expapi é uma realização conjunta do Governo da Paraíba, por meio da Sedap-PB; do Sebrae-PB; e da Associação Paraibana dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Apacco). O evento, um dos maiores do agro da Paraíba, reúne num mesmo espaço exposição de animais e de produtos industrializados e implementos.

O secretário da Sedap-PB, Joaquim Hugo, ressalta a importância para o agronegócio da Paraíba a realização da 55ª Expapi, em Campina Grande: “A Expapi é um evento grande, consolidado, referência do setor agropecuário paraibano. É um ambiente de exposição de animais e produtos industrializados, para realização de negócios, que movimenta a economia”.

Joaquim Hugo comentou, ainda, que a 55ª Expapi é também um espaço que ultrapassa o agronegócio. “O evento também é um ambiente que atrai famílias para ver os animais, as raças, acompanhar os torneios e conhecer o que se produz na pecuária paraibana e de outros estados”. Ele complementa: “A Expapi coloca Campina Grande como centro do agronegócio. A expectativa para a versão 2025 é muito grande e, certamente, o evento será mais um sucesso”.

Durante a programação da 55ª Expapi, acontecerá às 9h da segunda-feira, dia 19, a IV Reunião Ordinária do Fórum Estadual de Secretários e Secretárias de Agricultura da Paraíba (Fessagri), que será presidida pelo secretário Joaquim Hugo. Na terça-feira, às 8h30, ocorrerá o Encontro das Mulheres do Agro, evento que enfatiza o protagonismo das mulheres também no campo.

O presidente da Apacoo, Júnior Nóbrega, frisou que a Expapi vem se fortalecendo ainda mais a cada ano. “Quando há sequência, o público acredita, os comerciantes acreditam, os produtores acreditam. Então, ela vem se fortalecendo a cada ano”, afirmou. Ele acrescentou que “o sucesso da Expapi é resultado do trabalho em parceria, e aí quero agradecer ao governador João Azevêdo e à Sedap-PB por estar proporcionando o evento, sempre na época certa, no mês de maio”.

Júnior Nóbrega adiantou que “a Expapi não é só uma feira de animais, é uma feira de produtos industrializados de máquinas e de implementos. A gente tem uma expectativa de R$ 20 milhões em negócios, de público de 200 mil pessoas nos oito dias do evento”.

Entre as novidades da versão 2025 da Expapi estão exposições como a Nordestina do Minigado, a Nordestina de Mini Pônei, a Copa Cabrito da Raça Caprina Anglo-Nubiana, raça de dupla aptidão usada para produção de corte como de leite. O evento contará, ainda, com a participação do Núcleo Nelore da Paraíba, concurso da Raça Guzerá.

A 55ª Expapi também é um espaço para divulgação de conhecimentos e para o aprendizado. O evento tem programados vários cursos, palestras e debates. Um deles é que trata do Projeto Algodão Orgânico no Semiárido e o curso Nacional para Formação de Inspetor Técnico da Espécie Caprina. A Expapi também conta com o apoio Federação da Agricultura da Paraíba (Faepa-PB), do Sistema Nacional de Aprendizagem Rural da Paraíba (Senar-PB).