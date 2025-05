STJ reconhece grupo Occean como legítimo dono do Hotel Tambaú, em João Pessoa

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, nesta terça-feira (13), que o grupo Occean, do Rio Grande do Norte, é o legítimo proprietário do Hotel Tambaú, um dos principais cartões-postais de João Pessoa. A decisão da Quarta Turma foi unânime e reconhece o resultado do segundo leilão do imóvel, realizado em 2021.

A disputa judicial pela posse do hotel se arrasta desde 2020 e envolve também a Ampar Hotelaria, da Paraíba, que afirma ter quitado integralmente o valor do imóvel no primeiro leilão.

O grupo Occean, anteriormente chamado A. Gaspar, promete investir na revitalização da estrutura.

O Hotel Tambaú, símbolo do modernismo arquitetônico e da história urbana da capital paraibana, está fechado desde 2020 e passou por dois leilões para pagamento de dívidas da antiga Rede Tropical de Hotéis, pertencente à Varig. A decisão do STJ pode destravar o futuro do empreendimento.

*com informações da TV Cabo Branco