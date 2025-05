Fraudes no INSS: cidade paraibana é destaque nacional

A apuração sobre as fraudes do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) aponta que 67% dos benefícios com descontos de mensalidades associativas eram rurais, ante 33% em aposentadorias e pensões urbanas analisadas pela CGU (Controladoria-Geral da União).

A CGU, conforme o jornal Folha de São Paulo, identificou 186 municípios que apresentaram, em sua amostra, descontos em ao menos 50% dos benefícios.

Destes, 19 cidades têm 60% de associados ou mais e estão localizadas principalmente no interior de estados do Nordeste.

Na cidade de Aguiar, no Sertão da Paraíba, existem 1.427 aposentados da previdência social, sendo que houve descontos (presumivelmente indevidos) em 911 deles – 63,84% dos beneficiários.

Os descontos mensais totalizaram, na amostragem com base no ano passado, R$ 28.382,95.

*Informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

