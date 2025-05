Sintab apresenta pauta com 11 reivindicações em reunião com a Prefeitura de Campina Grande

O diretor do Sindicato dos Trabalhadores do Agreste da Borborema (Sintab), Napoleão Maracajá, concedeu entrevista à Rádio Caturité FM nesta segunda-feira (12) e detalhou a pauta de reivindicações levada à reunião com o chefe de gabinete da Prefeitura de Campina Grande. Ao todo, foram apresentados 11 pontos que tratam de demandas históricas dos servidores públicos municipais.

Entre as reivindicações estão a correção do salário mínimo para garantir o piso nacional, reajuste para servidores com perdas acumuladas de até 30%, realização de concurso público, criação de equipe multidisciplinar para a saúde mental dos trabalhadores, padronização da data-base e melhorias nas condições de trabalho. Segundo Napoleão, o chefe de gabinete solicitou que o sindicato elencasse três prioridades mais urgentes.

“Embora todos sejam importantes, nós elegemos como mais emergentes aqueles que gritam por soluções: a correção do salário mínimo — hoje Campina Grande não paga os R$ 1.518; o reajuste para os servidores que acumulam perdas salariais; e o descongelamento da gratificação de risco de vida dos vigias, que está congelada em R$ 92 há 25 anos”, ressaltou o dirigente sindical.

Napoleão também explicou que a gratificação de risco de vida, correspondente a 30% do salário base dos vigias, permanece congelada desde novembro de 1999. Uma nova reunião entre o Sintab e a gestão municipal está pré-agendada para a próxima quarta-feira, quando as negociações deverão ter continuidade.