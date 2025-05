A coordenadora nacional do Antes que aconteça, programa de combate à violência contra a mulher, repudia veementemente as declarações misóginas proferidas pelo presidente da Câmara Municipal de Jacaraú, o vereador Genésio Pessoa, durante sessão realizada no último sábado (9).

Em sua fala, conforme vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente da Câmara disse que uma mulher “não apanhou, mas deveria”, referindo-se ao fato de que uma mulher havia sido agredida ao buscar um serviço disponibilizado pela prefeitura.

As palavras do vereador causaram revolta na cidade e nas redes sociais. A senadora Daniella Ribeiro, como parlamentar, tem como principal pauta o combate à violência contra a mulher, por isso criou o programa Antes que aconteça.

Diante do fato, a senadora rechaçou a declaração e reafirma o compromisso de lutar contra esse tipo de comportamento, sobretudo vindo de uma figura pública, que tem o dever de ser exemplo, e não de incentivar a violência contra mulheres.

A senadora destacou que, declarações desse tipo, só reforçam o machismo, a misoginia e o ódio contra mulheres, em um país onde, a cada seis horas, uma mulher é assassinada por ser mulher.

A luta pelo fim da violência contra a mulher é diária, necessária e urgente. Para isso, a senadora conclama a sociedade como um todo para que cada um faça sua parte para que uma mulher não sinta medo de viver simplesmente por ser mulher.