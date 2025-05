O governador João Azevêdo anunciou, nesta segunda-feira (12), durante o programa semanal ‘Conversa com o Governador’, transmitido em cadeia estadual pela Rádio Tabajara, a inauguração da primeira etapa do Centro de Convenções de Campina Grande.

O evento será realizado no próximo dia 21, a partir das 17h, com show do cantor Japãozin, além de apresentações de quadrilhas juninas e atrações para o público infantil, com mais de 20 brinquedos, pipoca e algodão doce.

Além disso, também será realizado um tributo a Antônio Barros e Biliu de Campina, com a participação de cerca de 10 artistas locais. São eles: Capilé, Savanna Aires, Eloísa Olinto, Gitana Pimentel, Alexandre Tan, Tony Dumont, Gegê Bismark, Calliandra Andrade, Jonny Garotinho e Adília Uchôa.

As quadrilhas juninas que irão se apresentar na programação de inauguração são Moleka 100 Vergonha, Arraial em Paris e Mistura Gostosa.

“Essa primeira etapa que estamos entregando equivale a 80% do empreendimento e nós vamos fazer uma grande festa para que a população conheça essa obra extraordinária para a cidade. Em outubro, no aniversário de Campina Grande, nós deveremos entregar o grande auditório para que as pessoas tenham todo o equipamento concluído”, pontuou o governador.

Nesta primeira etapa, será entregue o Pavilhão de Feiras e Congressos, além da área externa. No total, o equipamento recebe investimento de R$ 138,5 milhões e contará com um grande espaço para feiras, auditório, heliponto, Praça das Bandeiras e estacionamento com 624 vagas, sendo 25 vagas para ônibus, 32 vagas para cargas/serviços, 12 vagas para pessoas com deficiência (PcD), 13 vagas para idosos e 542 vagas para o público em geral.

A área do centro de eventos, feira e exposição tem um amplo espaço, com 12.679,45 m². O auditório será o maior da cidade, com uma capacidade para 1.900 pessoas em uma área de 5.188,73 m². No total, o equipamento tem uma área construída de 17.956,28 m².

“Esse é um equipamento que, verdadeiramente, vai transformar o turismo de eventos de Campina Grande porque vai movimentar diversos setores da economia, por isso, vamos celebrar essa grande conquista”, acrescentou o governador.