Sindifisco-PB empossa a primeira mulher em sua presidência

Em uma cerimônia marcada por emoção, simbolismo e compromisso com o futuro, a auditora fiscal Helena Bezerra de Medeiros tomou posse na sexta-feira (9) como a primeira mulher a presidir o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual da Paraíba (Sindifisco-PB). O ato solene, realizado em João Pessoa, ocorreu em um momento de grandes transformações no cenário fiscal brasileiro, com a aprovação da Reforma Tributária. A nova presidente reforçou a necessidade de união e fortalecimento da categoria diante dos novos desafios.

A solenidade foi conduzida pela Comissão Eleitoral do Sindifisco, presidida por Expedito Leite, e contou com a leitura do termo de posse e a entrega dos diplomas aos novos membros da diretoria. Em um gesto cheio de significado histórico, Maria Regina Santos Coelho, primeira mulher a integrar a diretoria do sindicato como vice-presidente, foi quem entregou o diploma à nova presidente.

Em seu discurso, Helena Medeiros reafirmou seu compromisso com a defesa da categoria, o diálogo e a unidade como caminho para o fortalecimento do sindicato. “Este é um momento histórico. Pela primeira vez, uma mulher assume a presidência do nosso sindicato. Esse marco não é pessoal. É coletivo. É fruto da luta de tantas que vieram antes de mim e abriram caminhos”, declarou a nova presidente.

Helena destacou os desafios enfrentados pelos servidores públicos diante da atual conjuntura nacional, especialmente com a aprovação da Reforma Tributária. “Mais do que um programa de trabalho, assumimos aqui um pacto: o pacto da unidade. Vamos trabalhar de mãos dadas. Sem disputas internas, sem fragmentações. A luta é coletiva. E a nossa vitória também será”, completou.

Fisco forte

A nova presidente encerrou sua fala com um chamado à ação coletiva: “Porque quando o Fisco é forte, o futuro é seguro – para o Estado e para o povo da Paraíba. Toda a sociedade ganha. Que este novo ciclo seja de união, conquistas e reconhecimento. Vamos à luta. Juntos”, reforçou.

Durante a cerimônia, o ex-presidente Wagner Lira Pinheiro fez um balanço da gestão que se encerra, destacando avanços e desafios enfrentados. “Enfrentamos pautas duras, mas sem perder nossa identidade combativa. Trabalhamos pela valorização profissional da categoria e deixamos um legado de resistência e comprometimento”, afirmou.

Representando a Fenafisco (Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital), o presidente Francelino Valença Júnior parabenizou a nova diretoria e reforçou o papel fundamental dos sindicatos estaduais na luta nacional por justiça fiscal e valorização dos servidores públicos.

Presenças

Entre as autoridades presentes, estiveram o deputado estadual Wallber Virgolino; o vice-presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador João Batista Barbosa; o conselheiro do TCE-PB Marcus Vinícius Farias; o secretário adjunto da Receita de João Pessoa, Adenilson Ferreira; representantes do Fisco dos estados do Rio Grande do Norte e de Pernambuco e de outras entidades sindicais.

Nova diretoria

Helena Bezerra de Medeiros

Presidente

João Stanley de Arruda Mangueira

Vice-Presidente

Kennedy Costa Oliveira

Secretário-Geral

Elba Maria da Cunha Pereira

Secretária-Geral Adjunta

Mônica Gonçalves Souza Miguel

Diretora Financeira e de Patrimônio

Ranieri Moreira Pires

Diretor Financeiro e de Patrimônio Adjunto

Francisco Adrivagner Dantas de Figueiredo

Diretor de Comunicação

Carla Simone Aires Silva Burlamaqui

Diretora de Comunicação Adjunta

Wagner Lira Pinheiro

Diretor de Formação Sindical

Vinícius Velez Viana

Diretor de Formação Sindical Adjunto

Lauro Vinicio de Almeida Lima

Diretor Jurídico

Sandro Rogério de Souza

Diretor Jurídico Adjunto

Jônio José Alves Tenório

Diretor de Aposentados

Hermínia Alice Araújo

Diretora de Aposentados Adjunta

Maria do Socorro Andrade

Diretora de Cultura, Esporte e Lazer

Manfredo Soares de Pinho Filho

Diretor de Cultura, Esporte e Lazer Adjunto

Conselho Fiscal

Newton Arnaud

Roberta do Monte

Carlos Alberto (Carlão)

Henrique Gadelha

João Fernandes

João Francisco de Oliveira

Severino de Souza

Vilma Borges

Manaíra de Melo