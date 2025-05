Podcast: entenda tudo sobre o cultivo do coentro

No quadro Sou do Campo do programa Conexão Caturité, o engenheiro agrônomo Fábio Agra Medeiros abordou as principais informações sobre o cultivo de coentro, uma planta muito popular na culinária e com diversos benefícios à saúde.

Fábio destacou as propriedades nutricionais do coentro, que incluem potássio, vitamina C, vitamina A e compostos antioxidantes.

Além disso, o coentro é conhecido por seus óleos essenciais, que ajudam na digestão e também têm propriedades terapêuticas, sendo utilizado como antitérmico, analgésico e no tratamento de dores articulares e reumatismo.

Em relação ao cultivo, Fábio explicou que o coentro pode ser cultivado em uma variedade de climas, mas prefere regiões de clima quente.

O período ideal para o plantio é entre abril e junho, e a planta deve receber luz solar indireta para se desenvolver bem, sendo importante protegê-la em épocas de calor intenso. A irrigação deve manter o solo úmido, mas nunca encharcado, para evitar o apodrecimento das raízes.

Fábio também orientou sobre a germinação das sementes, que pode ser acelerada ao deixá-las de molho por 1 a 3 dias, e recomendou cuidado ao não aprofundar as sementes mais de 1 cm no solo. A colheita pode ocorrer entre 30 a 70 dias após o plantio, dependendo das condições climáticas e dos manejos adotados.

Além disso, ele falou sobre a importância de adquirir sementes de qualidade para garantir uma boa produção e comercialização do coentro.

Fábio encerrou a participação convidando os interessados para os cursos técnicos em agroindústria e agropecuária no Campus II da UEPB, em Lagoa Seca, e anunciou novidades para o próximo semestre.

Ouça o podcast