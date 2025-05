Especial Dia das Mães: entre o trabalho e o amor incondicional

Neste segundo domingo de maio, o país celebra o Dia das Mães, data marcada por homenagens e reflexões sobre o papel dessas mulheres que dividem seu tempo entre o trabalho e a dedicação à família.

Márcia Cristina, gerente de supermercado e mãe de três filhas, compartilha a realidade de muitas mulheres brasileiras. “Mesmo no trabalho, o pensamento está sempre nas minhas filhas. A gente não esquece, o corpo lembra. Ser mãe é não dormir, mas também é um prazer imenso.”

Ela relata a alegria de chegar em casa e ser recebida com carinho. “Elas me esperam para jantar, conversar, estar perto. Isso não tem preço. A maternidade me dá forças todos os dias.”

A psicanalista Jéssica Cavalcante, especialista em saúde mental materna, explica que a sobrecarga da mulher moderna é um reflexo de um modelo social que ainda atribui a ela a responsabilidade quase exclusiva pelo cuidado da casa e dos filhos. “É preciso dividir essa carga. A presença ativa do pai e da rede de apoio melhora o bem-estar de toda a família.”

Jéssica também defende políticas públicas mais eficazes, como a ampliação da licença paternidade e o fortalecimento de ações de acolhimento à saúde mental das mães.

Neste Dia das Mães, a homenagem vai além das flores: é um chamado à valorização, ao cuidado e ao reconhecimento da força das mulheres que sustentam lares, criam filhos e não deixam de sonhar.

Ouça a reportagem especial