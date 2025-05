Transporte coletivo: Tarifa Zero em Campina Grande neste domingo

A Prefeitura de Campina Grande, através da STTP, definiu que o sistema de transporte coletivo vai operar neste domingo, 11 de maio, comemorativo ao Dia das Mães, com o sistema de Tarifa Zero.

O anúncio foi feito na noite da sexta-feira, 9, pelo próprio prefeito Bruno Cunha Lima em suas redes sociais, ao lado do superintendente da STTP, Vitor Ribeiro.

De acordo com as ordens de serviços expedidas para as empresas, a frota em operação será semelhante aos dias de domingo, com início das atividades às 6h.

Ainda conforme divulgado, a STTP estará ampliando o horário de atendimento do transporte coletivo, com a frota urbana regular circulando até as 20hs, e com último embarque no Terminal de Integração, alterando o habitual horário das 18hs, justamente para facilitar a mobilidade das pessoas que irão visitar cultos, missas e em especial as casas de suas mães.

As Linhas 245 e 092 devem atender a demanda do funcionamento do Shopping Partage até as 22h30m.

O programa Tarifa Zero já garantiu mais de 1 milhão de passagens sem nenhum custo para os usuários do sistema de transporte público da Rainha da Borborema. O programa foi criado na primeira gestão Bruno Cunha Lima e começou em dezembro de 2023. De lá pra cá, ele garante a gratuidade para todos os usuários do sistema de transporte público de Campina Grande no primeiro sábado de cada mês.

No dia de Tarifa Zero todas as linhas podem ser utilizadas sem nenhum custo pelos usuários do sistema. Seja de Campina Grande ou de outra cidade, a pessoa que está no município pode aproveitar. Para ter acesso aos horários e itinerários de todas as linhas na palma da mão, o cidadão pode consultar o aplicativo Mobi CG, disponível para download nas lojas Android e IOS gratuitamente. Para mais informações basta ligar para a STTP através do 3341-1517.