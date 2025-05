Podcast: Associação faz homenagem especial às mães, em Campina

No quadro Espaço Popular do programa Conexão Caturité, a presidente da Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Campina Grande e Região, Rosilene Tereza, fez uma homenagem especial às mães, destacando seu papel fundamental na criação e desenvolvimento dos filhos.

Ela lembrou que o Dia das Mães passou a ser comemorado oficialmente no Brasil em 1932, e ressaltou a importância de valorizar, especialmente, as mães idosas, que muitas vezes enfrentam o abandono.

Rosilene anunciou ainda que a comemoração do Dia das Mães da associação será realizada no sábado, dia 10, na Fazenda Casa de Chico, com saída às 9h da manhã e retorno às 15h. O momento contará com almoço e muita música, proporcionando um dia de lazer e confraternização para os associados.

Na sequência, a psicóloga Armênia trouxe uma reflexão sensível sobre o verdadeiro significado da maternidade.

Segundo ela, ser mãe é estar presente, proteger, orientar e amar incondicionalmente. Destacou exemplos de mães da Bíblia, como Sara, Rebeca, Ana e Maria, mãe de Jesus, como inspirações de fé, dedicação e amor. Para Armênia, ser mãe é uma missão diária, marcada por desafios e recompensas, e deve ser reconhecida constantemente, não apenas em uma data específica.

Ouça o podcast