Gás de cozinha: preço médio sofre aumento em Campina Grande

O valor médio do botijão de 13 quilos do gás de cozinha em Campina Grande sofreu um aumento de 3,89% neste mês de maio em relação aos preços praticados no mês passado, segundo pesquisa do Procon Municipal. Com isso, o botijão que podia ser adquirido por R$ 99,73, agora está custando em média R$ 103,61 dependendo do local de compra escolhido pelo consumidor. Já o preço do garrafão de água mineral pode ser adquirido ao menor preço de R$ 7,50.

A nova Pesquisa de Água e Gás do Procon-CG, referente ao mês de maio de 2025, foi divulgada neste sábado, 10. Nela estão reunidos os valores que estão sendo praticados em 19 estabelecimentos comerciais da cidade, com destaque para os preços médios de cada produto, mas também para os pontos de venda oferecem os menores preços, tanto do botijão de gás quanto do garrafão de água mineral.

Menor preço

De acordo com o estudo, por exemplo, o menor preço do gás de cozinha é de R$ 90,00, que foi encontrado nos bairros: Santa Rosa (no estabelecimento Ultragaz, localizado na avenida Dinamérica Alves Correia, 1325) e no Vila Cabral (no ponto de venda GS Gás, localizado na avenida Senador Argemiro de Figueiredo, 1280). Já o menor valor da água mineral foi registrado por R$ 7,50, da marca Sublime, que está sendo vendida no estabelecimento Santa Rosa, situado na rua Do Sol, 304.

Conforme o estudo, o preço médio do gás de cozinha vendido em 12 bairros da cidade de Campina Grande é de R$ 103,61. Já a variação percentual, entre o menor e o maior valor encontrado neste mês, foi de 33,33%, com o produto podendo ser encontrado pelo menor preço de R$ 90,00 e pelo maior preço de R$ 120,00. Com isso, o consumidor pode economizar até R$ 30,00 na compra do gás de cozinha na Rainha da Borborema.

Água mineral

Na pesquisa de preços do garrafão de água mineral de 20 litros do Procon-CG, foram consideradas as quatro marcas mais compradas pelos consumidores, são elas: Indaiá, Suprema, Santa Vitória e Sublime.

O garrafão de água mineral da marca Sublime, que se destaca por dispor do menor preço, foi constatada uma variação percentual de 60,00% entre o menor (R$ 7,50) e o maior (R$ 12,00) valor encontrado. Já a marca Indaiá apresentou uma variação percentual de 16,74% entre o menor (R$ 14,99) e o maior (R$ 17,50) valor encontrado.

Na água mineral da marca Suprema apresentou uma variação percentual de 12,50% entre o menor (R$ 8,00) e o maior (R$ 9,00) valor encontrado. No caso da marca Santa Vitória, verificou-se uma variação percentual de 25,16% entre o menor (R$ 7,99) e o maior valor (R$ 10,00). Para ver todos os dados coletados na pesquisa do Procon de Campina Grande, realizada no último dia 08 de maio, acesse: https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/pesquisa-de-preco/2025/