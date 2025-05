Vigilância Sanitária de Campina Grande realiza ação que leva à apreensão de produtos irregulares

A Gerência de Vigilância Sanitária de Campina Grande (Gevisa-CG), em parceria com outros órgãos de fiscalização, policiamento e controle, realizou na última quinta-feira (8) uma operação que resultou na detenção de um comerciante e na apreensão de produtos irregulares na cidade.

A ação foi desencadeada após a Gevisa receber uma denúncia anônima. O comerciante é suspeito de comercializar ovos com rótulos falsificados de uma empresa de Pernambuco, de forma ilegal. Durante a operação, foram apreendidas mais de mil caixas de ovos, rótulos falsos, um notebook e um celular.

O envolvido foi autuado por suspeita de crimes contra a ordem tributária e as relações de consumo, incluindo venda de mercadoria com embalagem em desacordo com as prescrições legais, tentativa de burlar a fiscalização tributária e elaboração de documento falso ou inexato. O estabelecimento foi interditado pela Gevisa.