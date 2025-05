Prefeitura de Campina Grande antecipa pagamento dos prestadores

A Prefeitura de Campina Grande anunciou a antecipação do pagamento dos servidores contratados para esta sexta-feira, 9 de maio. A medida segue o calendário oficial divulgado pela Secretaria de Finanças e reforça o compromisso da gestão com a pontualidade no cumprimento das obrigações salariais.

Pelo calendário

A antecipação beneficia diretamente centenas de trabalhadores que atuam em diversas áreas da administração municipal, garantindo maior tranquilidade financeira antes do final de semana.