João Pessoa: quatro novas linhas de ‘Geladinho’ em fase experimental

Seguindo a política da Prefeitura de João Pessoa de melhorias constantes no transporte público coletivo urbano, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) vai iniciar, neste sábado (10), a operação em caráter experimental de quatro novas linhas do ‘Geladinho’, para ofertar mais viagens com reforço na frota de ônibus equipados com ar-condicionado, oferecendo mais conforto aos usuários do serviço.

O superintendente de Mobilidade Urbana, Marcílio do HBE, destacou os esforços conjuntos da Prefeitura da Capital e das empresas que formam os consórcios nos investimentos do transporte público urbano.

“Estamos, poder público municipal e empresas consorciadas, sempre buscando melhorar o serviço de transporte público coletivo urbano de João Pessoa para a população. Essas novas quatro linhas do ‘Geladinho’, que passam a operar amanhã, demonstram esses investimentos”, disse Marcílio do HBE.

Linhas – Foram criadas as linhas E 202- Geisel, com dois veículos, realizando 16 viagens/dia; E 229-Cidade Verde/Rangel, fazendo 12/dia, com dois veículos; E 301-Mangabeira/Pedro II, realizando 15 viagens/dia, com dois veículos; E 901-Mangabeira/Valentina, fazendo 16 viagens/dia, com dois veículos. Ao todo, as quatro novas linhas de ‘Geladinhos’ realizarão 59 viagens por dia, com um incremento de oito veículos disponíveis para os usuários.