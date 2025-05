Dia das Mães: Semob monitora trânsito e cemitérios em João Pessoa

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) definiu o esquema de trânsito para apoiar os eventos de rua neste sábado (10) e domingo (11) e o monitoramento no entorno dos principais cemitérios da Capital para garantir a segurança viária dos visitantes e a fluidez do tráfego, no Dia das Mães.

O superintendente da Mobilidade Urbana, Marcilio do HBE, afirmou que a Semob vai disponibilizar agentes de mobilidade para monitorar o trânsito e utilizar equipamentos de sinalização viária para orientar os motoristas e garantir a fluidez do tráfego.

“A mobilização tem como foco principal o bem-estar da população. Estamos nos preparando para garantir que este momento de homenagem seja vivido com tranquilidade. A equipe estará nas ruas para orientar, proporcionar um Dia das Mães seguro, tranquilo e organizado para todos”, explicou.

Para garantir o ordenamento do trânsito e a segurança dos participantes, a Semob-JP mobilizará um efetivo de 40 agentes, que atuarão nos principais pontos dos dois percursos, realizando bloqueios temporários, orientando condutores e garantindo a fluidez viária durante toda a manhã.

A partir das 6h acontece a Corrida Pela Paz no Trânsito – Maio Amarelo, promovida pelo Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba (Detran-PB).

A largada e a chegada da corrida acontecerão no Parque das Três Ruas, no bairro dos Bancários, e o evento se estenderá até o meio-dia. A iniciativa, que integra o calendário oficial de corridas de João Pessoa, tem como foco a conscientização sobre a segurança no trânsito e conta com o apoio da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para Mulheres.

No mesmo horário, também será realizada a 1ª Corrida de Rua Circuito Zona Sul – Etapa Mangabeira, organizada pelo personal trainer Gleydson de Azevedo Macedo, conhecido como “Personal Alemão”. O percurso da corrida inclui a saída do Centro de Treinamento do Alemão (Rua Euclides Neiva de Oliveira, com chegada na Praça do Coqueiral). A competição reunirá atletas da região Sul da Capital e será mais uma atração esportiva que movimentará as ruas de João Pessoa neste domingo.

Caminhada do Dia das Mães do Colégio Colibri Athenas – O evento vai acontecer no sábado (10), saindo no Busto de Tamandaré até a quadra de Manaíra (ida e volta), das 6h às 8h e reunirá cerca de 250 pessoas entre mães e crianças.

Corrida Pela Paz no Trânsito – Maio Amarelo – O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB), realiza neste domingo (11), das 6h às 12h, a “Corrida Pela Paz no Trânsito – Maio Amarelo”, tendo a largada e chegada no Parque das Três Ruas, no bairro dos Bancários.

1º Corrida de Rua Circuito Zona Sul Etapa Mangabeira – Ainda no domingo (11) será realizada a 1º Corrida de Rua Circuito Zona Sul Etapa Mangabeira com largadas às 6h. Percurso 2 km – Largada no CT do Alemão na R. Euclides Neiva de Oliveira, em Mangabeira, seguindo até à Praça do Coqueiral, onde os atletas irão percorrer 2 voltas na praça. Percurso de 5 km – Largada no CT do Alemão, seguindo pela R. Comerciante Alfredo Ferreira da Rocha até a Farmácia Pague Menos, onde será o ponto de retorno, voltando pelo mesmo percurso com chegada na Praça do Coqueiral.

Carreata do Dia Das Mães – E concluindo no domingo, a “Carreata do Dia Das Mães” será utilizada com um Mini Trio que percorrerá todo percurso da carreata. A concentração será na Rua Francisco Augusto Fernandes e o término na Praça do Coqueiral, Mangabeira. A concentração da “Carreata das Mães” se dará a partir das 8h e a previsão de saída é às 9h.