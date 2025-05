Campina Grande: Sintab reúne servidores em Assembleia Geral com debate sobre saúde mental

O Sintab realizou uma Assembleia Geral nesta sexta-feira (09), com a presença da renomada psicóloga Myrna Maracajá, com o objetivo de alertar sobre a crise de saúde mental entre trabalhadores. Diretores do sindicato também atualizaram os servidores sobre as pautas em negociações com a prefeitura.

Em informes, a direção do Sintab comunicou que a SEDUC ficou de publicar hoje a portaria com os nomes dos membros da Comissão de Avaliação de Desempenho dos Profissionais da Educação; agendou reunião para próxima semana com o Secretario de Saúde Carlos Dunga, para debater sobre o Co-Financiamento da atenção primária; e destacou a luta pela correção dos servidores que recebem abaixo do salário mínimo no vencimento.

O Vice-Presidente Napoleão Maracajá informou que o Chefe de Gabinete Fábio Ramalho irá receber o sindicato ainda na tarde desta sexta para discutir os reajuste salariais. “Uma nova assembleia será convocada após essa reunião para repassar aos servidores o que foi dialogado”, explicou Napoleão.

SAÚDE MENTAL EM DEBATE

A psicóloga Myrna Maracajá reforçou o debate, citando o recorde de afastamentos por depressão e ansiedade em 2024. “A saúde mental é um indicador das desigualdades sociais”, disse, criticando a pressão por produtividade e o isolamento causado pelas relações virtuais.

O Presidente Franklyn Ikaz demonstrou preocupação com a precarização das condições de trabalho que tem levado servidores ao afastamentos por adoecimento mental e físico. “Visitando os locais de trabalho, temos percebido o quanto os servidores tem sido afetados pela sobrecarga de trabalho” afirmou.

Já a Diretora Glaucineth Cavalcante destacou a importância da palestra de Myrna Maracajá, especialmente para os servidores da saúde, que estão adoecendo mentalmente com os constantes atrasos salariais desde novembro de 2024 e pediu união da categoria na luta por seus direitos.