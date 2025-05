A reportagem da Rádio Caturité FM conversou com trabalhadores da Zona Azul de Campina Grande, serviço responsável pelo ordenamento e gerenciamento dos estacionamentos em vias públicas da cidade. O trabalho, muitas vezes pouco reconhecido por motoristas, é fundamental para garantir a rotatividade de vagas e ainda tem uma função social importante.

Maria Ferreira, de 59 anos, atua há um ano na Zona Azul e contou um pouco sobre a rotina da função.

“A nossa função é organizar o estacionamento, ser educada. A gente coloca o horário da chegada e o cliente tem 10 minutos de tolerância ao retornar. Caso ultrapasse, preciso cobrar e muitos não querem pagar, mas não é nada que me traga transtornos. É importante saber lidar com as pessoas”, ressaltou.

Além de organizar o espaço público, as orientações e a cobrança realizadas pelas agentes também contribuem para uma causa social relevante. Vanessa Santos, de 37 anos, que trabalha há dois anos no serviço, destacou a importância da arrecadação da Zona Azul.

“A gente orienta onde é permitido parar e o cliente faz o pagamento. A maioria não quer pagar, acham que a Zona Azul é uma brincadeira, mas a gente trabalha em prol de uma causa muito importante. A arrecadação da Zona Azul vai para a casa de apoio aos portadores de HIV”, explicou.

Em Campina Grande, as vagas de Zona Azul estão distribuídas em áreas de grande circulação, como o Centro da cidade, e contribuem para organizar o trânsito, facilitando a vida de quem precisa estacionar. Além disso, a destinação social dos recursos reforça o papel do serviço como ferramenta de cidadania.

Ouça a reportagem completa.