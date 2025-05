Podcast: STTP realiza ações em alusão ao Maio Amarelo

No quadro ‘Trânsito e Mobilidade Urbana’, Joana Santos, chefe da Divisão de Educação de Trânsito da STTP, destacou as ações já iniciadas da campanha Maio Amarelo.

Com o tema “Desacelere, seu bem maior é a vida”, o movimento busca reduzir o número de mortos e feridos no trânsito.

A abertura oficial contou com um grande pedal e o lançamento de um vídeo educativo para ciclistas. Mais de 50 ações estão previstas, entre comandos educativos, cursos de direção defensiva, atividades com pedestres, motociclistas e um forte trabalho com o público infantil.

Segundo Joana, as crianças têm papel essencial como multiplicadoras da mensagem de segurança viária. A população pode acompanhar a programação e se engajar por meio do Instagram da STTP ou pelo telefone 3341-1517.

A orientação é clara: desacelerar pode salvar vidas. O trânsito é um espaço coletivo e cada atitude faz diferença.

