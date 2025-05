Podcast: Empaer alerta para a atualização cadastral do rebanho

O quadro “Sou do Campo”, no programa Conexão Caturité, abordou um tema crucial para os criadores rurais da Paraíba: a atualização cadastral do rebanho.

O assunto foi discutido com a participação de Geneilson Evangelista, assessor regional de crédito rural da Empaer, e Francisco Tibério Freire Neves, chefe da defesa agropecuária em Campina Grande.

Tibério explicou que, após a Paraíba ser reconhecida internacionalmente como livre de febre aftosa sem vacinação, a obrigatoriedade de vacinar os bovinos foi suspensa, mas, em contrapartida, os produtores devem realizar a atualização cadastral do rebanho duas vezes por ano, nos meses de maio e novembro.

A atualização é essencial para manter o status sanitário do estado e garantir o acesso a políticas públicas, como o crédito rural. Quem não cumprir essa obrigatoriedade pode enfrentar multas e dificuldades para comercializar seus animais, já que a guia de trânsito animal (GTA) não será emitida sem a devida atualização.

A atualização cadastral é simples e pode ser feita nos escritórios da Defesa Agropecuária ou nas prefeituras municipais.

O prazo para a atualização deste semestre vai até 31 de maio. A não realização da atualização pode resultar em sanções administrativas e prejudicar o acesso a benefícios como financiamento rural. Portanto, os produtores devem estar atentos e regularizar a situação para evitar problemas no futuro.

Ouça o podcast: