Parque Evaldo Cruz tem fim de semana com quadrilhas juninas

Mais um final de semana de muita cultura, tradição e animação no Quadrilhódromo do Parque Evaldo Cruz, dentro da programação do programa “Campina, São João o Ano Todo”.

A ação, promovida pela Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), valoriza e mantém viva a essência do nosso Maior São João do Mundo, levando a festa para além do mês de junho.

Neste sábado (10) e domingo (11), mais uma vez, a beleza, a emoção e o brilho contagiante das quadrilhas juninas vão tomar conta do espaço, que com suas coreografias marcadas, figurinos coloridos e alegria sem igual, representam a alma e a cultura campinense.

As apresentações – que configuram um aquecimento para O Maior São João do Mundo -foram viabilizadas com os recursos de emenda parlamentar do senador Veneziano Vital do Rêgo, no valor de R$ 400 mil, promovendo o fortalecimento da cultura popular e a valorização das quadrilhas juninas, que há décadas são parte essencial da identidade cultural de Campina Grande.

“É muito válido trazer as quadrilhas juninas o ano todo e ter um espaço totalmente direcionado para a gente é uma valorização da nossa cultura, aos artistas e as juninas”, destacaram os quadrilheiros Agatha Sampaio e Bruno César, da quadrilha Moleka 100 Vergonha.

Veja a programação completa

Sábado (10), às 19h:

Moleka 100 Vergonha

Baião D2

Mistura Gostosa

Filhos de Campina

Escurrega Mai Num Cai

Rojão do Forró

Domingo (11), às 18h:

Expressão Junina

Arraiá do 40

Flor de Lampião

Cestinha de Flores

Arraial em Paris.