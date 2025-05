Obras do novo Cine Capitólio têm entrega prevista para o primeiro semestre de 2026

A obra de requalificação do Cine Capitólio, no Centro de Campina Grande, segue avançando e já tem previsão de conclusão no primeiro semestre de 2026.

O equipamento foi vistoriado nesta quinta-feira (8) durante visita técnica realizada pelas secretarias de Obras (Secob), Planejamento (Seplan) e Educação (Seduc).

O secretário de Obras, Joab Machado, destacou a importância da iniciativa para a cidade e adiantou que os trabalhos estão dentro do cronograma.

“Estamos bastante avançados e seguimos trabalhando no rumo certo para Campina Grande. A gente pretende concluir a obra o mais breve possível, agora no primeiro semestre de 2026”, afirmou.

Além dos secretários Marcus Nogueira, secretário de Planejamento, e Túlio Duda, secretário-executivo da Seplan, participaram da vistoria representantes da Secretaria de Educação (Seduc), que acompanharam de perto o andamento da transformação do prédio.

“É uma estrutura pensada nos nossos estudantes, na parte de educação. Muito feliz com o avanço da obra, muito feliz com o que vai ser entregue para a sociedade campinense, para todo mundo usufruir desse icônico prédio presente no Centro da cidade”, completou Joab.

O novo Capitólio da Educação será um equipamento multifuncional voltado à formação cultural e educacional, promovendo o resgate do valor histórico do prédio e a oferta de espaços de aprendizagem e expressão artística.

Coordenado pela Secretaria de Educação do município, o espaço contará com moderna biblioteca, salas multiuso, cineteatro com capacidade para 250 espectadores, praça de alimentação, camarins, banheiros e outras áreas, todas com acessibilidade e modernidade.

A proposta é de que o Capitólio da Educação seja o novo polo cultural e educacional da cidade, voltado especialmente para os alunos da rede municipal de ensino, e também aberto ao movimento artístico de Campina Grande.