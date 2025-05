Em mais uma edição do quadro ‘Fora dos Autos’, o juiz Edivan Rodrigues trouxe uma reflexão sobre a linguagem utilizada no meio jurídico e a necessidade de aproximar o discurso da Justiça da população.

Segundo o magistrado, o uso frequente de termos técnicos e expressões em latim — o chamado juridiquês — ainda é uma barreira entre o Judiciário e o cidadão comum.

“O cidadão, a cidadã, não familiarizada com esses termos, pouco ou nada entende o que está a discutir ou dizer, chegando mesmo a não saber sequer o que foi decidido e quais as consequências dessa decisão”, alertou.

Edivan destacou a iniciativa do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que lançaram o Pacto pela Linguagem Simples do Judiciário, justamente com o objetivo de tornar mais clara a comunicação com o público.

“Os membros do Poder Judiciário devem se conscientizar que a Justiça é um serviço público… e essas pessoas destinatárias desse serviço precisam compreender sua aplicação, isto é, compreensão da língua, da linguagem usada”, reforçou.

O juiz lembrou ainda que, assim como em outras profissões, a linguagem técnica continuará existindo nas comunicações internas, mas defendeu que, para o público, a clareza precisa ser prioridade.

Ouça a explanação completa.