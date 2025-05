Empreender Paraíba Junina: vice-governador acompanha inscrições

O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, acompanhou, nesta quarta-feira (7), a finalização das inscrições do programa Empreender Paraíba Junina, em Campina Grande. Empreendedores que irão comercializar durante os festejos juninos em Campina Grande, Bananeiras e Boa Ventura terão acesso a crédito por meio do programa para poderem incrementar seus negócios para esse período. O investimento total estimado é de R$ 1,2 milhão.

“O período junino é um momento estratégico para o comércio em todo o nosso estado. Essa iniciativa da nossa gestão, por meio do Empreender, busca justamente auxiliar aqueles que precisam investir nesse que é o período de maior retorno para o comércio em geral”, declarou o vice-governador, durante visita ao Escritório de Representação do Governo do Estado, Campina Grande.

O comerciante Wagner, que vai atuar no Parque do Povo, no Maior São João do Mundo, foi um dos inscritos. “Estou desempregado no momento, e essa oportunidade de crédito será fundamental. Vai me ajudar a comprar as mercadorias para trabalhar durante os 30 dias e garantir uma boa renda”, afirmou.

As inscrições para as 160 vagas foram concluídas nesta quarta-feira. “Neste ano, ampliamos essa iniciativa para as cidades de Bananeiras e Boa Ventura. Nossa meta é expandir esse investimento a cada ano. Na próxima semana, os selecionados iniciarão a capacitação, e a previsão é de que, até o fim deste mês, assinemos os contratos”, informou o secretário executivo de Empreendedorismo do Estado, Fabrício Feitosa.

Empreender Paraíba Junina

O projeto ‘Empreender Paraíba Junina’ é mais uma linha de crédito do programa Empreender PB, que apoia os pequenos comerciantes que desejam abrir ou ampliar seus negócios. É uma iniciativa dedicada a fortalecer e capacitar os comerciantes que atuam nas principais festas juninas da Paraíba, especialmente em Campina Grande.

Com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento econômico e social dos municípios, o projeto busca oferecer suporte integral aos empreendedores, capacitando-os e fornecendo os recursos necessários para que possam alcançar o sucesso em seus negócios durante as festividades.