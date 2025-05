Dom Delson vê continuidade no papado com eleição de Leão XIV

O arcebispo da Paraíba, Dom Manoel Delson, afirmou nesta quinta-feira (8) que ficou surpreso com a escolha do novo papa, Leão XIV, mas acredita que o pontífice vai dar continuidade ao trabalho de Francisco.

A declaração foi dada durante uma entrevista coletiva na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa.

“Em primeiro lugar, alegria de acolher o novo papa, Leão XIV. O Espírito Santo mandou um papa que vai dar continuidade ao pontificado do papa Francisco e isso é uma coisa muito boa. A gente sempre espera que a Igreja não tenha interrupções, rupturas, mas sim continuidade”, afirmou Dom Delson.

Ele destacou que o nome escolhido pelo novo papa chama a atenção pela referência ao papa Leão XIII, que foi um marco na doutrina social da Igreja. “Me chamou atenção a escolha do nome, Leão XIV, que tem uma relação com Leão XIII, um grande papa que iniciou na Igreja a preocupação com a doutrina social da igreja no momento da industrialização […] A preocupação com o trabalho, o salário digno, justo e é isso que a igreja vem refletindo há tanto tempo”, completou.

Sobre o fato de Leão XIV ser norte-americano, Dom Delson comentou: “Mesmo sendo um norte-americano, a sua experiência pastoral foi na América Latina, no Peru. E a preocupação pastoral da Igreja da América Latina coloca sempre o pobre como uma preocupação fundamental. […] Me surpreendeu, mas eu conheço um pouco da pastoral da Igreja nos Estados Unidos e nesse tempo político, a voz de um norte-americano vai influenciar muito a Igreja, mesmo diante das questões atuais da política do presidente dos Estados Unidos, Trump, que realmente mexe com o mundo inteiro. Então teremos uma voz aí de um norte-americano para dizer, ‘vamos com calma, vamos pensar melhor, vamos refletir juntos’.”

Dom Delson encerrou sua fala expressando fé na condução espiritual da Igreja: “Ele [papa Leão XIV] conseguiu cativar seus pares cardeais, que o colocaram nessa missão. Eu acredito que muito disso teve a oração dos católicos, a oração das pessoas que têm fé, e da ação divina. A igreja é regida pelo Espírito Santo e não pelos homens. Então surpresas sempre vão acontecer durante o Conclave, em que se aposta nesse ou naquele, e de repente sai uma surpresa bonita como essa.”

*com informações do g1pb