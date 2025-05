Prefeitura de Campina Grande e UFCG fazem parceria para mapeamento do sistema de drenagem

Uma parceria entre a Prefeitura de Campina Grande e a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), vai garantir a atualização do mapeamento do sistema de drenagem da cidade.

A medida foi acordada nesta terça-feira, 06, por meio de uma reunião (foto) articulada pela Seplan, em parceria com as secretarias de Obras (Secob), Serviços Urbanos (Sesuma) e Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), para a viabilidade do desenvolvimento de um banco de dados referente ao sistema de drenagem, que será desenvolvido por estudantes do curso de engenharia civil da UFCG, sob supervisão de professores e das secretarias municipais envolvidas no grupo de trabalho.

Os dados obtidos através da parceria, serão uma ferramenta importante para facilitar a tomada de decisão, o planejamento, a gestão e o desenvolvimento de projetos para as áreas de risco de alagamentos, além da análise da situação dos canais e riachos, e o auxílio na tomada de decisões para futuras intervenções e pesquisas. Também visa fornecer informações para o diagnóstico da qualidade ambiental da cidade e dados para o desenvolvimento de obras.

O secretário de Planejamento, Marcus Nogueira, ressaltou que esta é uma demanda histórica do município e que, com a parceria, será possível planejar ações efetivas para sanar problemas de inundações.

“Esta é uma demanda urgente do prefeito Bruno Cunha Lima e estamos iniciando esse trabalho, através da parceria com a UFCG, para catalogação de todo o sistema de drenagem da cidade, o que vai possibilitar, entre outras ações, a identificação dos pontos críticos e das áreas de alagamento. Com esses dados, vamos poder desenvolver projetos para sanar esses problemas históricos na época de chuva”, disse o secretário.

O reitor da Universidade Federal de Campina Grande, Camilo Farias, afirmou que “a parceria é importante para os professores e alunos da Universidade, pois poderemos entregar um produto importante que vai trazer benefícios ao cidadão campinense. Será uma ótima troca de experiência entre UFCG e Prefeitura que trará bons resultados”.

Já o professor do curso de Engenharia Civil da UFCG, Ricardo Aragão, coordenador do projeto, destacou a importância da importância da base de dados que será levantada através da parceria.

“A Prefeitura terá condições de fazer um planejamento conhecendo como é a drenagem da cidade de forma mais ampla. Temos sofrido com vários alagamentos durante o período de chuvas, então a atualização do mapeamento do sistema de drenagem será uma das maneiras de resolver essa situação, como também de planejar outras ações”, reforçou.