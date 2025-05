Parceria entre Prefeitura de Campina e Alpargatas abre 100 vagas de trabalho em Galante

A Prefeitura de Campina Grande, em parceria com o Instituto Alpargatas, realizou na manhã desta quarta-feira, 07 de maio, um mutirão para o preenchimento de 100 vagas para o cargo de operador de produção.

A ação aconteceu no Centro de Referência em Assistência Social (Cras) do Distrito de Galante, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas).

O objetivo é oferecer oportunidades para a população do local, incluindo Pessoas com Deficiência (PCDs), que residem no Distrito e estão mais distantes da região central de Campina Grande.

Até o final do evento, cerca de 100 pessoas estiveram no Cras para realizar a entrega do currículo e preencher a folha de cadastro que garante a participação na seleção, que deve acontecer nas próximas semanas. Todo processo de seleção é de responsabilidade da equipe da empresa Alpargatas.

“Eu não tenho experiência em fábricas, porque trabalhei mais fazendo reparos de construções ou bicos. Mas já me disseram que não precisa de prática anterior e que posso aprender a fazer as sandálias do zero. Então, desejo conseguir uma vaga porque sou pai de família e gostaria de um emprego fixo”, disse José Alves, que está desempregado e busca uma oportunidade de trabalho.

Já Ana Maria Silva disse que ficou empolgada com o mutirão. “Aqui em Galante, por ser mais distante, é mais difícil conseguir emprego. Eu só tenho o ensino médio e já trabalhei como ajudante de salão de beleza. Mas queria muito conseguir entrar na fábrica porque sei que há muitos benefícios, como plano de saúde, vale transporte e outros auxílios”, contou a jovem.

De acordo com o secretário municipal de Assistência Social, Fabio Thoma, esse foi um momento muito importante para a comunidade do Distrito. “A Alpargatas entende a importância do trabalho que realizamos nos Cras e, de fato, temos uma parceria muito forte, no sentido de oferecer benefícios para a comunidade. Então, através da nossa unidade em Galante, organizamos a logística para receber e divulgar o mutirão. E as pessoas receberam o evento com muito entusiasmo, já que temos a certeza que vai beneficiar diretamente várias famílias no local. Estamos gratos à Alpargatas”, disse o secretário.