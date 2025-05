Com o intuito de auxiliar o consumidor campinense a comprar o presente do Dias das Mães deste ano, o Procon Municipal de Campina Grande divulgou nesta quarta-feira, 07, uma pesquisa de preço com sugestões de produtos mais procurados nesta data. São opções de flores, perfumes e acessórios, cujos valores vão de R$ 10,00 até R$ 2.700,00, dependendo do produto e do local escolhido para a compra.

A coleta de dados da pesquisa do Dia das Mães/2025 do Procon-CG foi realizada nessa segunda e terça-feira (dias 5 e 6), em 17 estabelecimentos comerciais localizados em diferentes regiões da cidade, a partir de quatro categorias de produtos: Perfumaria e Maquiagem; Sapatos e Bolsas; Colares e brincos; e Flores. Preço mais atrativo

De acordo com o estudo, a opção de presente com o preço mais atrativo para o consumidor foi identificada na categoria Flores, com a unidade da rosa comum da região e da rosa paulista podendo ser adquirida por R$ 10,00 (cada), em duas floriculturas situadas no bairro da Liberdade: a Campina Cestas e Flores; e a CL Cestas e Flores.

Já a opção de presente com o maior preço registrado pela pesquisa do Procon Municipal: R$ 2.700,00, foi identificada na categoria Brincos e Colares, com um conjunto de colar e um par de brincos de ouro, vendidos pela Línea D’Ouro, localizada do Shopping Partage, no Catolé.

Para conferir mais detalhes dessa sugestão de presente e buscar opções com preços mais atrativos sem sair de casa, basta acessar: https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/pesquisa-de-preco/2025/